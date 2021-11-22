В английском судейском корпусе существует проблема расизма, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование The Observer.

Согласно данным исследования, расизм не дает темнокожим арбитрам или арбитрам с азиатской внешностью добиться успеха в судействе. Такие судьи как правило не доходят до вершин судейской иерархии. В отчете указано, что среди судейских наблюдателей существует предубеждение по отношению к арбитрам из этнических меньшинств. Так, один из наблюдателей сказал такому судье: «Вы все можете быстро бегать, но это все, на что вы годитесь». Указано также, что в премьер-лиге и чемпионшипе не работают темнокожие арбитры или азиаты. В топ-7 дивизионах Англии таких всего четыре из 24 500. В судейском комитете Англии из 14 человек таких нет вовсе. Судьи из этнических меньшинств называют верхние эшелоны судейской иерархии «кладбищем для черных». Они считают, что небольшое количество белых судейских экспертов не дает им пробиться наверх из-за своих расовых предрассудков.

Футбольная ассоциация Англии ранее заявила о задаче повысить представительство этнических меньшинств в судейском корпусе и заявила, что этот показатель повысился до восьми процентов. Однако исследователи полагают, что этим цифры искусственно завышены за счет того, что в эти цифры включены белые небританского происхождения (в частности, этнические поляки или ирландцы).