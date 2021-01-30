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Полиция задержала подозреваемого в проявлении расизма в адрес футболиста «Вест Бромвича»

11:55
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Полиция Уэст-Мидлендса задержала человека, подозреваемого в расистских оскорблениях хавбека «Вест Бромвича» Ромена Сойерса, о чем сообщила их пресс-служба.

«Мы арестовали человека, подозреваемого в оскорблениях на расовой почве футболиста «Вест Бромвича» Ромена Сойерса. 49-летний мужчина из Кингсфорда этим вечером был взят под стражу для допроса» — сказано в сообщении пресс-службы полиции Уэст-Мидлендса, опубликованном в Twitter.

«Наш офицер ведет расследование по поводу ещё одного расистского комментария, адресованного тому же футболисту», — добавил аккаунт полиции.

Ранее «Вест Бромвич» заявлял, что клуб обратился в полицию по этому делу. Сойерс получил сообщения с расистскими оскорблениями во время проигранного матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).

«Вест Бромвич» занимает 19-е место в чемпионате Англии, набрав 11 очков в 20 матчах.

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