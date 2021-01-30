Клопп рассказал о попытках «Ливерпуля» купить защитника

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о попытках клуба купить центрального защитника в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, будет ли у нас пополнение, но мы стараемся. Мы всегда стараемся. Было бы смешно думать, что «Ливерпуль» чувствует себя отлично в нынешней ситуации, или что клубу плевать. Мы пытаемся, но мне нечего сказать, пока ничего не произойдет. Травмы Матипа и Фабинью не облегчили ситуацию. Если это возможно — мы купим защитника. Клубы просят сумасшедшие деньги за игроков, особенно высокого калибра», — цитирует Goal Клоппа.

В данный момент травмированы 3 центральных защитника «Ливерпуля»: Виргил ван Дейк (разрыв крестообразной связки), Джо Гомес (травма колена) и Жоэль Матип (повреждение голеностопа). Кроме того, повреждение есть у полузащитника Фабинью, который способен сыграть в центре защиты.