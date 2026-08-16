Артета — об игре «Арсенала» в Суперкубке Англии: «Я был под большим впечатлением»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что остался впечатлен игрой своей команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».
В воскресенье, 16 августа, «канониры», которые в сезоне-2025/26 стали чемпионами АПЛ, разгромили «горожан» со счетом 3:0. Суперкубок Англии прошел на арене «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).
«Это действительно хорошее выступление на столь ранней стадии сезона. Играть на таком уровне, показывая такое желание и реакцию, — я был под большим впечатлением и сказал ребятам, что мне очень понравилось наблюдать за их игрой. Я немного удивлен, потому что на предсезонке у нас было три разные группы подготовки. Восемь или девять человек присоединились всего пять дней назад, прошли тестирование, потренировались лишь два дня — и сыграть в такой манере просто впечатляюще. Это говорит о том, насколько эти игроки хотят, насколько велики наш уровень желания и качество», — цитирует Артету Sky Sports со ссылкой на TNT Sports.
«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 18-й раз и занимает второе место по этому показателю. Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед» (21 титул).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -