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Артета — об игре «Арсенала» в Суперкубке Англии: «Я был под большим впечатлением»

Алина Савинова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что остался впечатлен игрой своей команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

В воскресенье, 16 августа, «канониры», которые в сезоне-2025/26 стали чемпионами АПЛ, разгромили «горожан» со счетом 3:0. Суперкубок Англии прошел на арене «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

«Это действительно хорошее выступление на столь ранней стадии сезона. Играть на таком уровне, показывая такое желание и реакцию, — я был под большим впечатлением и сказал ребятам, что мне очень понравилось наблюдать за их игрой. Я немного удивлен, потому что на предсезонке у нас было три разные группы подготовки. Восемь или девять человек присоединились всего пять дней назад, прошли тестирование, потренировались лишь два дня — и сыграть в такой манере просто впечатляюще. Это говорит о том, насколько эти игроки хотят, насколько велики наш уровень желания и качество», — цитирует Артету Sky Sports со ссылкой на TNT Sports.

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Мартин Эдегор забивает третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.«Арсенал» разгромил «Сити» и взял первый трофей в сезоне. В гонке за чемпионством АПЛ вообще не будет интриги?

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 18-й раз и занимает второе место по этому показателю. Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед» (21 титул).

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Микель Артета
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«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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