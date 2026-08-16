Артета — об игре «Арсенала» в Суперкубке Англии: «Я был под большим впечатлением»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что остался впечатлен игрой своей команды в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

В воскресенье, 16 августа, «канониры», которые в сезоне-2025/26 стали чемпионами АПЛ, разгромили «горожан» со счетом 3:0. Суперкубок Англии прошел на арене «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

«Это действительно хорошее выступление на столь ранней стадии сезона. Играть на таком уровне, показывая такое желание и реакцию, — я был под большим впечатлением и сказал ребятам, что мне очень понравилось наблюдать за их игрой. Я немного удивлен, потому что на предсезонке у нас было три разные группы подготовки. Восемь или девять человек присоединились всего пять дней назад, прошли тестирование, потренировались лишь два дня — и сыграть в такой манере просто впечатляюще. Это говорит о том, насколько эти игроки хотят, насколько велики наш уровень желания и качество», — цитирует Артету Sky Sports со ссылкой на TNT Sports.

«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 18-й раз и занимает второе место по этому показателю. Рекордсменом является «Манчестер Юнайтед» (21 титул).