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«Норвич» подписал вратаря «Саутгемптона» Ганна

13:18
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«Норвич» объявил о переходе в команду вратаря «Саутгемптона» Ангуса Ганна.

25-летний англичанин заключил контракт с «канарейками» на 4 года. Сумма трансфера не сообщается.

Ганн — воспитанник «Норвича». На взрослом уровне футболист выступал за «канареек» в сезоне-2017/18 на правах аренды из «Манчестер Сити». В минувшем сезоне голкипер играл за «Сток Сити» на правах аренды из «Саутгемптона». Он провел 17 матчей за «гончаров», из них 7 — на ноль.

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Иван Торопцев все материалы автора
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