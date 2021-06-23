«Норвич» подписал вратаря «Саутгемптона» Ганна

«Норвич» объявил о переходе в команду вратаря «Саутгемптона» Ангуса Ганна.

25-летний англичанин заключил контракт с «канарейками» на 4 года. Сумма трансфера не сообщается.

? #OneOfOurOwn has come back home! We're delighted to announce the signing of Angus Gunn from Southampton!#WelcomeHomeAngus ? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 23, 2021

Ганн — воспитанник «Норвича». На взрослом уровне футболист выступал за «канареек» в сезоне-2017/18 на правах аренды из «Манчестер Сити». В минувшем сезоне голкипер играл за «Сток Сити» на правах аренды из «Саутгемптона». Он провел 17 матчей за «гончаров», из них 7 — на ноль.