Лопетеги отказался от предложения возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проявлял интерес к главному тренеру «Севильи» Хулену Лопетеги. Президент испанского клуба Хосе Кастро сообщил, что 54-летний специалист отказал лондонцам.

«Он получил предложения, которые даже не стал выслушивать. Было головокружительное предложение. Хулен позвонил и рассказал мне.

Некоторые тренеры больше руководствуются экономическими факторами, но Хулен понимает, что ему у нас хорошо. И он даже сказал, что было бы очень сложно найти лучшее место для работы», — цитирует Кастро Sky Sports.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» возглавлял португалец Жозе Моуринью, но расторг контракт с клубом в апреле. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Райан Мэйсон. По итогам сезона «Тоттенхэм» занял седьмое место в чемпионате Англии, набрав 62 очка в 38 турах, и примет участие в квалификационном раунде Лиги конференций в сезоне-2021/22.