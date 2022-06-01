«Астон Вилла» близка к подписанию вратаря Ольсена

«Астон Вилла» близка к достижению соглашения с «Ромой» по голкипер Робину Ольсену.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, ожидается, что пункт о покупке игрока за 3,5 миллиона евро будет активирован в ближайшее время. «Вилла» хочет сохранить 32-летнего игрока в клубе.

По данным источника, переговоры ведутся, сделка может быть завершена в ближайшее время.

«Астон Вилла» арендовала Ольсена у «Ромы» в январе 2022 года, соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года.

За полгода вратарь сыграл за английский клуб один матч, в котором пропустил три гола.