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Сегодня, 14:49

«Астон Вилла» близка к подписанию вратаря Ольсена

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Астон Вилла» близка к достижению соглашения с «Ромой» по голкипер Робину Ольсену.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, ожидается, что пункт о покупке игрока за 3,5 миллиона евро будет активирован в ближайшее время. «Вилла» хочет сохранить 32-летнего игрока в клубе.

По данным источника, переговоры ведутся, сделка может быть завершена в ближайшее время.

«Астон Вилла» арендовала Ольсена у «Ромы» в январе 2022 года, соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года.

За полгода вратарь сыграл за английский клуб один матч, в котором пропустил три гола.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1531914194802462720?s=20&t=XbJz1ICIC6zZOEaec4qEww
Робин Ольсен
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Брайтон – Вест Хэм
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22.05 18:00
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22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
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