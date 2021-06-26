«Арсенал» интересуется Ренату Санчешем

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчешу, сообщает 90min.

По информации источника, «канониры» впечатлены игрой 23-летнего футболиста на Евро-2020 и планируют подписать его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. В составе команды он стал чемпионом Франции.

На Евро-2020 Санчеш принял участие во всех трех матчах сборной Португалии и не отличился результативными действиями. Португальцы пробились в 1/8 финала турнира, где сыграют с Бельгией. Матч состоится 27 июня, начало — в 22.00 (мск).