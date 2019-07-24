Лопыреву пригласили на работу в руководство футбольного клуба

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева заявила, что не может заменить директора "Челси" и рассказала о приглашении поработать в руководстве футбольного клуба.

- Как я могу заменить Марину Грановскую? - заявила телеведущая в эфире "Русского радио". - Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель как пример и принять одно из предложений, которое уже есть, и работать в одном из футбольных клубов.

В каком? Не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент. В руководстве, не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтоб я мячи подносила.