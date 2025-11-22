«Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ

«Ливерпуль» дома уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ — 0:3.

Победу «лесникам» принесли голы Мурильо (33-я минута), Николо Савоны (46-я) и Моргана Гиббс-Уайта (78-я).

«Ливерпуль» (18 очков) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ и опустился на 11-е место.

«Ноттингем Форест» (12) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), «Фулхэм» победил «Сандерленд» (1:0), «Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» (2:1), а «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)