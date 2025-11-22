Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:58

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ — 0:3.

Победу «лесникам» принесли голы Мурильо (33-я минута), Николо Савоны (46-я) и Моргана Гиббс-Уайта (78-я).

«Ливерпуль» (18 очков) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ и опустился на 11-е место.

«Ноттингем Форест» (12) поднялся на 16-ю позицию в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), «Фулхэм» победил «Сандерленд» (1:0), «Брайтон» одержал победу над «Брентфордом» (2:1), а «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:2
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:0
Сандерленд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Брентфорд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:2
Вест Хэм
Источник: Таблица АПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Сандерленд
ФК Фулхэм
Читайте также
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Слота ещё не уволили? И сам не написал заявление об уходе? Если нет, удивляет и первое, и второе.

    22.11.2025

  • Soulles2

    Слоту пора на выход, багаж Клоппа закончился (

    22.11.2025

  • IQ-87%

    Наверное это уже все-Слот потерял штурвал -хорошие игроки остались а команды нет-какой то хаос -по старому играть перестали по новому не выходит

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • Berkut-7

    Ноттингем поздравил Алисона с возвращением , отгрузив ему трёху)) Совсем Ливерпуль рассыпался , ну пусть поживут в шкуре Сити , там даже Пеп развёлся , Слотту видно тоже придёться.

    22.11.2025

  • Секир-башка

    Поплыли похоже. Чемпионат уже завалили, может в ЛЧ повезет.

    22.11.2025

    • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Челси 12 7 2 3 23-11 23
    3
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    4
    		 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
    5
    		 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
    6
    		 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
    7
    		 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
    8
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    9
    		 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
    10
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    11
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    12
    		 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
    15
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    16
    		 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
    17
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    18
    		 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
    19
    		 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
    20
    		 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 9
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Янкуба Минте
    Янкуба Минте

    Брайтон

    		 4
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 9 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 9 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 11 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости