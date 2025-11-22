«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс оформил дубль
«Манчестер Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ — 1:2.
Победу хозяевам принес дубль Харви Барнса. Англичанин отличился на 63-й и 70-й минутах. Единственный гол «горожан» на 68-й минуте забил Рубен Диаш.
«Манчестер Сити» (22 очка) занимает третье место в АПЛ. «Ньюкасл» (15) победил после двух поражений кряду и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2
Новости