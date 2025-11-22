«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс оформил дубль

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ — 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Харви Барнса. Англичанин отличился на 63-й и 70-й минутах. Единственный гол «горожан» на 68-й минуте забил Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» (22 очка) занимает третье место в АПЛ. «Ньюкасл» (15) победил после двух поражений кряду и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.