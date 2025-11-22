Футбол
Сегодня, 22:27

«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ — 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Харви Барнса. Англичанин отличился на 63-й и 70-й минутах. Единственный гол «горожан» на 68-й минуте забил Рубен Диаш.

«Манчестер Сити» (22 очка) занимает третье место в АПЛ. «Ньюкасл» (15) победил после двух поражений кряду и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

Источник: Таблица АПЛ
  • Hellraiser

    Эдди Хау лишь в 19-м матче в АПЛ смог победить Манчестер Сити при 16 поражениях.

    22.11.2025

  • IQ-87%

    Арсенал прямым - стандартным -роботизированным ходом -шагает к чемпионству а Нюкастл- молодцы

    22.11.2025

    • «Ливерпуль» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» и потерпел шестое поражение в последних 7 матчах в АПЛ
