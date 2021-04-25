«МЮ» потерял очки в матче с «Лидсом»
В матче 33-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» (0:0) победитель не был выявлен.
После 33 туров АПЛ «МЮ» набрал 67 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Лидс» (47) — на 9 позиции.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Клих, 72), Робертс (Кох, 77), Харрисон (Поведа, 68).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 89), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (Кавани, 86), Джеймс (Погба, 76), М.Гринвуд.
Предупреждения: Алиоски, 34. Эйлинг, 37. Робертс, 39. Магуайр, 68. Бэмфорд, 70.
Судья: Поусон (Англия).
25 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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