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«МЮ» потерял очки в матче с «Лидсом»

17:52
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В матче 33-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» (0:0) победитель не был выявлен.

После 33 туров АПЛ «МЮ» набрал 67 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Лидс» (47) — на 9 позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд, Элдер Кошта (Клих, 72), Робертс (Кох, 77), Харрисон (Поведа, 68).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 89), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд (Кавани, 86), Джеймс (Погба, 76), М.Гринвуд.

Предупреждения: Алиоски, 34. Эйлинг, 37. Робертс, 39. Магуайр, 68. Бэмфорд, 70.

Судья: Поусон (Англия).

25 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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