Ингс не исключил возвращения в «Ливерпуль»
Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс не стал исключать возможного возвращения в «Ливерпуль». Футболист вспомнил приятные моменты, связанные с выступлениями за мерсисайдцев.
«Атмосфера в домашних матчах там была фантастической. Я никогда не испытывал такой атмосферы, как на «Энфилде» во время матчей Лиги чемпионов. Это мои самые любимые моменты в карьере», — цитирует Mirror Ингса.
Ингс выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2020/21 он провел 25 матчей за «Саутгемптон», на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/danny-ings-liverpool-return-southampton-23620703
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