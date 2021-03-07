Ингс не исключил возвращения в «Ливерпуль»

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс не стал исключать возможного возвращения в «Ливерпуль». Футболист вспомнил приятные моменты, связанные с выступлениями за мерсисайдцев.

«Атмосфера в домашних матчах там была фантастической. Я никогда не испытывал такой атмосферы, как на «Энфилде» во время матчей Лиги чемпионов. Это мои самые любимые моменты в карьере», — цитирует Mirror Ингса.

Ингс выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2020/21 он провел 25 матчей за «Саутгемптон», на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.