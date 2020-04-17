Легенда «Лидса» скончался от коронавируса на 77-м году жизни

Легенда «Лидса» Норман Хантер скончался в больнице на 77-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

Бывший защитник был доставлен в больницу на прошлой неделе после того, как у него был диагностирован коронавирус. Сегодня утром он скончался.

В составе «Лидса» Хантер стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка ярморок. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира и бронзовым чемпионом Европы.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. В Великобритании 103 093 заболевших и 13 729 погибших.