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Легенда «Лидса» скончался от коронавируса на 77-м году жизни

13:05
Норман Хантер. Фото ФК «Лидс»
Норман Хантер. Фото ФК «Лидс»
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Легенда «Лидса» Норман Хантер скончался в больнице на 77-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

Бывший защитник был доставлен в больницу на прошлой неделе после того, как у него был диагностирован коронавирус. Сегодня утром он скончался.

В составе «Лидса» Хантер стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка ярморок. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира и бронзовым чемпионом Европы.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. В Великобритании 103 093 заболевших и 13 729 погибших.

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