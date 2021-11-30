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Хуан Мата намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»

18:21
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Полузащитник Хуан Мата намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». 33-летний испанец намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.

Полузащитник хочет перейти в команду, где мог бы получать стабильное игровое время.

В текущем сезоне АПЛ Мата еще не выходил на поле. В его активе лишь 62 минуты кубкового матча против «Вест Хэма».

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Иван Шитик все материалы автора

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