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Нападающий «Уотфорда» выбыл минимум на месяц

17:15
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Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр получил повреждение связок колена. Он выбыл из-за травмы минимум на месяц, сообщает Sky Sports.

Сарр получил травму 20 ноября в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1).

Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел 12 игр в АПЛ, в которых забил 5 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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