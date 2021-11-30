Нападающий «Уотфорда» выбыл минимум на месяц
17:15
Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр получил повреждение связок колена. Он выбыл из-за травмы минимум на месяц, сообщает Sky Sports.
Сарр получил травму 20 ноября в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1).
Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел 12 игр в АПЛ, в которых забил 5 голов.
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