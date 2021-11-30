Клопп считает, что Левандовски никогда не получит «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в 2021 год.

«Салах заслужил эту награду, как и Левандовски. Каждый год «Золотой мяч» можно давать Месси. Роберт не получил награду в этот раз, значит уже никогда не получит», — приводит слова Клоппа The Mirror.

29 ноября издание France Football в седьмой раз присудило нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси «Золотой мяч». Второе место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.