Клопп считает, что Левандовски никогда не получит «Золотой мяч»
18:42
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вручении «Золотого мяча» в 2021 год.
«Салах заслужил эту награду, как и Левандовски. Каждый год «Золотой мяч» можно давать Месси. Роберт не получил награду в этот раз, значит уже никогда не получит», — приводит слова Клоппа The Mirror.
29 ноября издание France Football в седьмой раз присудило нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси «Золотой мяч». Второе место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
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