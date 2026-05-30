Андони Ираола может стать главным тренером «Ливерпуля» после отставки Арне Слота

Главный тренер «Борнмута» испанец Андони Ираола может возглавить «Ливерпуль» после отставки голландского наставника Арне Слота, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе 47-летнего нидерландца из клуба. Под его руководством красные выиграли АПЛ в сезоне-2024/25, но не смогли завоевать ни одного трофея в следующем году. В Премьер-лиге «Ливерпуль» финишировал пятым с 60 очками. В Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, в котором проиграла «ПСЖ» (0:4 по итогам двух матчей).

Главным кандидатом на замену Слота стал Андони Ираола. 43-летний испанец уже заявлял о желании покинуть «Борнмут» после окончания сезона-2025/26. Под его руководством «вишни» набрали 57 очков и финишировали шестыми в АПЛ.