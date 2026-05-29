The Mirror: «Манчестер Юнайтед» отказался от борьбы за Эллиота Андерсона

«Манчестер Юнайтед» прекратил попытки приобрести спортивные права на полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона, сообщает The Mirror.

По данным источника, 23-летний англичанин предпочел бы перейти в «Манчестер Сити», а «красные дьяволы» не хотят платить за него около 115 миллионов евро.

В «Сити» теперь с оптимизмом смотрят на возможность заключения сделки и опережения своих конкурентов.

Андерсон играет за «Ноттингем Форест» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 50 матчах забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

