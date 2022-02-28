«Арсенал» активизировал переговоры о продлении контракта с Сака

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака ведет переговоры о продлении контракта с клубом. В последнее время переговорный процесс активизировался, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсеналу» будет «значительно сложнее» заключить новую сделку, если лондонский клуб не сможет предложить своему воспитаннику возможность выступать в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Сака провел за Арсенал 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.