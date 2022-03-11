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Почеттино хочет чувствовать, что является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

Тренер «ПСЖ» Почеттино хочет чувствовать, что является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным вариантом для клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английскому клубу нужно будет убедить Почеттино в том, что он основной кандидат на пост главного тренера.

Отмечается, что тренер хотел бы вернуться в Англию. Работая в «ПСЖ», он 14 месяцев жил в отеле в Париже, а его семья оставалась в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с приглашением Эрика тен Хага, который возглавляет «Аякс».

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10600077/Manchester-United-convince-Pochettino-No-1-choice-manager.html
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Лестер – Брентфорд
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