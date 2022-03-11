Почеттино хочет чувствовать, что является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным вариантом для клуба, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английскому клубу нужно будет убедить Почеттино в том, что он основной кандидат на пост главного тренера.
Отмечается, что тренер хотел бы вернуться в Англию. Работая в «ПСЖ», он 14 месяцев жил в отеле в Париже, а его семья оставалась в Лондоне.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает вариант с приглашением Эрика тен Хага, который возглавляет «Аякс».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|- : -
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|19.03
|18:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|19.03
|20:30
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.03
|17:00
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|20.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5