«Челси» может потерять 540 миллионов фунтов в результате прекращения сотрудничества с Nike

Американская компания Nike, являющаяся техническим спонсором «Челси», рассматривает возможность прекращения сотрудничества с лондонским клубом, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в 2016 году лондонский клуб и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве на 900 миллионов фунтов.

По информации источника, если компания откажется работать с «Челси», клуб потеряет 540 миллионов фунтов.

Напомним, что 10 марта правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. До введения санкций он передал управление лондонским клубом попечителям благотворительного фонда.