Роналду с непониманием отнесся к решению «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был озадачен решением руководства клуба назначить временного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.

Напомним, в ноябре 2021 года Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» сменил Ральф Рангник. В английском клубе сообщили, что Рангник будет работать с командой лишь до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» рассматривает возможность назначения Мариусио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. После 28 туров АПЛ манкунианцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.