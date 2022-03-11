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Сегодня, 10:25

Роналду с непониманием отнесся к решению «Манчестер Юнайтед» назначить временного тренера

Роналду с непониманием относится к некоторым решениям руководства «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был озадачен решением руководства клуба назначить временного тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.

Напомним, в ноябре 2021 года Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» сменил Ральф Рангник. В английском клубе сообщили, что Рангник будет работать с командой лишь до конца сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» рассматривает возможность назначения Мариусио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. После 28 туров АПЛ манкунианцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10600077/Manchester-United-convince-Pochettino-No-1-choice-manager.html
Криштиану Роналду
Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
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 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
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 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
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 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Ливерпуль – МЮ
 - : -
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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