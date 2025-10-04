Источник: в «МЮ» намерены оставить Аморима до конца сезона-2025/26

Руководство «Манчестер Юнайтед» не уволит главного тренера команды Рубена Аморима в случае поражения в матче 7-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (4 октября), сообщает журналист The Athletic Лори Уитвелл.

По информации источника, совладелец клуба Джим Рэтклифф считает, что 40-летнего португальца не стоит увольнять до конца сезона-2025/26, так как специалист работает с новым составом и по-прежнему пытается донести методы своей работы до футболистов. Кроме того, отмечается, что окончательное решение по Амориму будет принимать именно Рэтклифф.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

После 6 туров «красные дьяволы» занимаю 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками.