Бернардески может перейти летом в клуб из АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может оказаться в команде из АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, 28-летний игрок предпочел бы остаться в «Ювентусе», и переговоры между клубом и его агентом продолжаются. Однако, полузащитника хотят видеть в своих рядах команды из Англии, а также «Интер» и «Милан».

В сезоне-2021/22 Бернардески забил два гола и отдал шесть результативных передач в 32 матчах за «Ювентус». Контракт полузащитника с клубом заканчивается летом 2022 года.