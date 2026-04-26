Романо: «Бавария» не будет активировать опцию выкупа контракта Джексона у «Челси»

Нападающий «Челси» Николас Джексон, выступающий в «Баварии» на правах аренды, вернется в лондонскую команду по окончании сезона-2025/26, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на ZDF.

По данным источника, информацию подтвердил спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль. «Бавария» не собирается выплачивать 65 миллионов евро за выкуп контракта.

24-летний Джексон был арендован у «Челси» в сентябре 2025-го. Сенегалец провел за «Баварию» 29 матчей, забил 10 гола и сделал 4 результативные передачи.