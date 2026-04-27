Салах разорвал подколенное сухожилие и больше не сыграет за «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:1), сообщает Reuters со ссылкой на директора сборной Египта Ибрагима Хасана.
33-летний футболист, который объявил, что уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона, больше не сыграет за «красных».
«У него разрыв подколенного сухожилия, и потребуется четыре недели лечения», — цитирует Хасана Reuters.
По словам Хасана, Салах восстановится к финальной стадии чемпионата мира-2026 года, где Египет сыграет в группе G с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Салах полон решимости вернуться к турниру в Северной Америке, который начнется 11 июня, и избежать повторения травмы, из-за которой он пропустил часть чемпионата мира 2018 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 39 матчах забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2027 года.
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
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|Фулхэм – Челси
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