«Эвертон» подписал вратаря Кинга

«Эвертон» объявил о переходе из «Вулверхэмптона» вратаря Тома Кинга. 30-летний валлиец подписал двухлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

В сезоне-2024/25 Кинг принял участие в 3 матчах за «волков» и пропустил 5 голов.

Ранее вратарь выступал за «Нортхэмптон», «Солфорд», «Уимблдон», «Ньюпорт», «Миллуол», «Стивенейдж» и «Брейнтри».