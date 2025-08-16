«Эвертон» подписал вратаря Кинга
«Эвертон» объявил о переходе из «Вулверхэмптона» вратаря Тома Кинга. 30-летний валлиец подписал двухлетний контракт.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
В сезоне-2024/25 Кинг принял участие в 3 матчах за «волков» и пропустил 5 голов.
Ранее вратарь выступал за «Нортхэмптон», «Солфорд», «Уимблдон», «Ньюпорт», «Миллуол», «Стивенейдж» и «Брейнтри».
Новости