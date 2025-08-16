Салах не сдержал слез, когда болельщики скандировали имя Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах расплакался после победы над «Борнмутом» (4:2) в 1-м туре чемпионата Англии.

33-летний египтянин не смог сдержать слез, когда болельщики скандировали имя погибшего нападающего Диогу Жоты.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в ДТП в Испании. Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.