Пейшоту возглавит «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» достиг принципиального соглашения о назначении Сесара Пейшоту на пост главного тренера, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

С 46-летним португальцем достигнута принципиальная договоренность. С марта 2025 года он работает в «Жил Висенте». В этом сезоне под его руководством команда набрала 50 очков и заняла 6-е место в чемпионате Португалии.

«Вулверхэмптон» по итогам сезона вылетел из АПЛ. Команда набрала 20 очков и заняла последнее место в турнирной таблице.