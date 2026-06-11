«Фулхэм» ведет переговоры с Альваро Арбелоа

«Фулхэм» провел переговоры с испанским специалистом Альваро Арбелоа, сообщил в соцсети X журналист Дэвид Орнштейн.

Английский клуб ищет нового главного тренера после ухода Марко Силвы. 43-летний испанец остался без команды после ухода из «Реала», поэтому готов обсуждать варианты и изучает возможность работы в Англии.

Арбелоа тренировал «Реал» с 13 января. В сезоне-2025/26 «сливочные» набрали 86 очков и заняли 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Под руководством испанца команда провел 28 матчей: 18 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

«Фулхэм» в сезоне-2025/26 набрал 52 очка и занял 11-е место в таблице. 2 июня лондонский клуб обхявил об уходе Марку Силва с поста главного тренера.