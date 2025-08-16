Матч «Ливерпуль» — «Борнмут» был прерван из-за оскорблений на расовой почве со стороны инвалида-колясочника

Матч 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Борнмут» (4:2) был прерван на несколько минут в первом тайме из-за расистского скандала.

По информации СМИ, инвалид-колясочник на 28-й минуте встречи на расовой почве оскорбил нападаюшего «Борнмута» Антуана Семеньо, из-за чего игра была прервана. После инцидента Семеньо оформил дубль и сравнял счет в матче.

«Сегодняшний матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» был временно остановлен в первом тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков, направленных в адрес игрока «Борнмута» Антуана Семеньо. Это соответствует протоколу АПЛ по борьбе с дискриминацией на поле.

Инцидент на «Энфилде» будет полностью расследован. Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места ни в нашей игре, ни в обществе. Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами и органами власти, чтобы гарантировать, что наши стадионы станут инклюзивной и гостеприимной средой для всех», — говорится в пресс-релизе АПЛ.