Де Хеа побил рекорд «МЮ» по сухим матчам в АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа провел на ноль матч 38-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:0). Для испанца эта игра стала 113-й, которую он провел на ноль в АПЛ.

По этому показателю де Хеа обошел клубного рекордсмена Петера Шмайхеля (112). Для рекорда де Хеа понадобилось 252 матча, Шмайхель провел 313.

Тройку лидеров «МЮ» замыкает Эдвин ван дер Сар (90 «сухарей» в 186 матчах). Четвертый — Фабьен Бартез (30 в 92), пятый — Рой Кэрролл (24 в 49).