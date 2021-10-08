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Артета признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

14:22
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим по итогам сентября в английской премьер-лиге.

Лондонская команда в прошедшем месяце добилась трех побед: на «Норвичем» (1:0), «Бернли» (1:0) и «Тоттенхэмом» (3:1).

Лучший тренер месяца в Премьер-лиге выбирался по результатам голосования болельщиков и группы экспертов.

Также на звание лучшего претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Виллы»).

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