Артета признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
14:22
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим по итогам сентября в английской премьер-лиге.
Лондонская команда в прошедшем месяце добилась трех побед: на «Норвичем» (1:0), «Бернли» (1:0) и «Тоттенхэмом» (3:1).
Лучший тренер месяца в Премьер-лиге выбирался по результатам голосования болельщиков и группы экспертов.
Также на звание лучшего претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Виллы»).
? Three games— Arsenal (@Arsenal) October 8, 2021
? Three wins
?? @M8Arteta has been named the @PremierLeague Manager of the Month! ?
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