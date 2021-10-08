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Роналду повторил рекорд Руни по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ среди игроков «Манчестер Юнайтед»

13:27
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил рекорд Уэйна Руни по количеству наград лучшему игроку месяца в английской премьер-лиге среди футболистов «красных дьяволов», сообщает Opta.

Приз лучшему футболисту по итогам минувшего сентября стал для 36-летнего португальца пятым в карьере, ровно столько же на счету Руни. Данный показатель является лучшим в истории «МЮ» с момента начала вручения награды игроку месяца.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее футболист уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

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Иван Торопцев все материалы автора

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