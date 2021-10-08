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Артета стал шестым испанцем, выбранным лучшим тренером месяца в АПЛ

14:44
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером АПЛ в сентябре.

39-летний специалист стал шестым испанцем, выбранным лучшим тренером в чемпионате Англии. Ранее им становились Рафаэль Бенитес, Кике Санчес Флорес, Роберто Мартинес, Хосеп Гвардиола и Хавьер Грасия.

Лучший тренер месяца в Премьер-лиге выбирался по результатам голосования болельщиков и группы экспертов. «Арсенал» в прошедшем месяце добился трех побед: на «Норвичем» (1:0), «Бернли» (1:0) и «Тоттенхэмом» (3:1).

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Сергей Разин все материалы автора

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