Футболисты сборной Уругвая подрались с фанатами после матча Кубка Америки. Активнее всех был Нуньеc

Защищали семьи.

Ночью в американском Шарлотте прошел полуфинал Кубка Америки — сыграли Уругвай и Колумбия. Благодаря голу Джефферсона Лермы на 39-й минуте колумбийцы победили, несмотря на то что остались в меньшинстве в конце первого тайма. Сборная Уругвая закончила свою борьбу за титул на турнире и попала в неприятную ситуацию после матча.

После свистка на трибунах вспыхнула драка — что-то не поделили уругвайские и колумбийские фанаты. Чуть позднее на проблемном секторе появились футболисты «чарруа» — среди них на видеозаписях можно различить Дарвина Нуньеса, Рональда Араухо и Хосе Марию Хименеса. Но они пришли не успокаивать ситуацию, а драться.

Как позднее сообщили сами уругвайские футболисты, причина для ярости была более чем благородная — игроки защищали свои семьи от агрессивных колумбийцев. Особенно отличился нападающий «Ливерпуля» — Нуньес ударил трех или четырех человек, прежде чем вытащил свою семью и покинул сектор в сопровождении сотрудников полиции.

В соцсетях показали, как выглядел Нуньес, вытащивший своего ребенка с трибун:

Дарвин Нуньес с ребенком после матча Уругвай — Колумбия.

«Позвольте мне кое-что сказать, прежде чем они нас прервут, потому что нам не дают говорить в микрофон. Они не хотят, чтобы я что-либо говорил о том, что происходит, но это катастрофа... Пожалуйста, будьте осторожны, на трибунах находятся наши семьи, там есть маленькие дети. Это была катастрофа, не было полиции, и нам пришлось защищать свои семьи. Это вина двух-трех человек, которые выпили слишком много», — сказал в прямой трансляции капитан команды и участник драки Хосе Хименес.

Луис Суарес тоже высказался: «У некоторых игроков там были жены, маленькие дети, родители, старшие родственники. Они пошли посмотреть, как у них дела. Потом начали происходить те вещи, которые вы видели. Они пытались защитить свои семьи. Из того, что я видел, пострадало много родственников и детей. В такой ситуации ты остаешься бессильным».

Луис Суарес после матча. Фото Getty Images

Марсело Бьелса говорит, что ничего не знал: «Я думал, что инцидент закончился какой-то ссорой в центре поля, и когда я это увидел, я пошел в раздевалку. Мне казалось, что они благодарят фанатов за поддержку. Но потом я узнал, что, к сожалению, там возникли некоторые проблемы».

В Ассоциации футбола Уругвая высказались оперативно и однозначно. «Игроки инстинктивно отреагировали, поступили естественным образом, а именно — защитили и обезопасили детей, которые находились в той части трибун, женщин, которые подверглись нападению, жен, отцов, детей и братьев, которые были там. Это инстинктивная реакция отца», — заявил в интервью президент УАФ Игнасио Алонсо.

В КОНМЕБОЛ уже заявили, что расследуют инцидент, а также призвали всех не обращать внимания и дальше радоваться жизни: «Мы решительно осуждаем любые акты насилия, которые затрагивают футбол. Наша работа основана на убеждении, что футбол объединяет нас благодаря своим позитивным ценностям.

Нет места нетерпимости и насилию на поле и за его пределами. Мы приглашаем всех в оставшиеся дни направить свою страсть на поддержку своих национальных сборных и устроить незабываемую вечеринку».

Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия состоится 15 июля в Майами. Канада и Уругвай сыграют в матче за третье место 14 июля в Шарлотте.