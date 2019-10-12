США забили 7 мячей Кубе, Мексика разгромила Бермудские острова

Сборная США разгромила команду Кубы в матче Лиги наций Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) — 7:0. Нападающий американцев Уэстон Маккенни оформил самый быстрый хет-трик в истории национальной команды, ему понадобилось 11 минут и 36 секунд. Также полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич реализовал пенальти.

В параллельной встрече сборная Мексики на выезде разгромила команду Бермудских островов — 5:1. Один из мячей забил полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано.