Коста-Рика разгромила Никарагуа на Кубке КОНКАКАФ

Коста-Рика обыграла сборную Никарагуа со счетом 4:0 в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ. В составе победителей отличились полузащитники Элиас Агилар, Брайан Овьедо, Сельсо Борхес и Аллан Круз.

В параллельной игре сборная Гаити одержала победу над Бермудами (2:1).

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа В

Гаити – Бермуды – 2:1 (0:1)

Голы: Леверок, 45+2 (0:1). Пьерро, 54 (1:1). Пьерро, 66 (2:1).

Судья: Парчмент (Ямайка).

17 июня. Сан-Хосе. Стадион "Estadio Nacional de Costa Rica".

Коста-Рика – Никарагуа – 4:0 (3:0)

Голы: Овьедо, 7 (1:0). Борхес, 19 (2:0). Агилар, 45+1 (3:0). Крус, 75 (4:0).

Судья: Ортис Нава (Мексика).

17 июня. Сан-Хосе. Стадион "Estadio Nacional de Costa Rica".