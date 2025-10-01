«Юнион» и «Ньюкасл» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Юнион» и «Ньюкасл» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября, на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе (Бельгия). Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Lotto Park (Брюссель)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Юнион» — «Ньюкасл» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию игры в Брюсселе ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть при наличии подписки). Также сервис запускает перекличку вечерних матчей.

«Юнион» в 1-м туре общего этапа обыграл ПСВ (3:1), а «Ньюкасл» уступил «Барселоне» (1:2).