Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»: «Я не увидел игры топ-клуба»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал мерсисайдцев за поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я не увидел игры топ-клуба. «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом. Думаю, что для тренера прошлый сезон был таким легким, что теперь ему придется по-настоящему отрабатывать свои деньги», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».