Сегодня, 15:53

Кейн — о победе над «Пафосом»: «В прошлом году нам тяжело давались игры на выезде»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу мюнхенского клуба над «Пафосом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была хорошая выездная победа. В прошлом году нам тяжело давались игры на выезде, поэтому мы хотели развить успех, который создали на старте турнира», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии».

В игре с кипрской командой 32-летний англичанин отметился дублем. В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле примет «Брюгге».

