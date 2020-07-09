УЕФА утвердил протокол проведения матчей во время пандемии коронавируса

Как сообщает официальный Twitter УЕФА, организация утвердила протокол проведения матчей. Ранее стало известно, что все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

? The UEFA Return to Play Protocol, which sets out the framework of sanitary and hygiene-related procedures — including in relation to testing — as well as operational protocols that will be applied when staging UEFA competition matches, was approved today by the #UEFAExCo. — UEFA (@UEFA) July 9, 2020

Сообщается, что протокол определяет рамки санитарно-гигиенических процедур, а также процедуру тестирования. Правила будут обязательными к исполнению участниками соревнований и официальными лицами. Более подробная информация будет опубликована позднее.

До этого стало известно, что оставшиеся матчи 1/8 финала еврокубков пройдут на полях хозяев при условии, если не будет ограничительных мер для приезда команды соперника. Исключение составят матчи Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти команды проведут единственную игру в Германии.