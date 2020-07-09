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УЕФА утвердил протокол проведения матчей во время пандемии коронавируса

9 июля 2020, 21:11
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.
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Как сообщает официальный Twitter УЕФА, организация утвердила протокол проведения матчей. Ранее стало известно, что все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что протокол определяет рамки санитарно-гигиенических процедур, а также процедуру тестирования. Правила будут обязательными к исполнению участниками соревнований и официальными лицами. Более подробная информация будет опубликована позднее.

До этого стало известно, что оставшиеся матчи 1/8 финала еврокубков пройдут на полях хозяев при условии, если не будет ограничительных мер для приезда команды соперника. Исключение составят матчи Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти команды проведут единственную игру в Германии.

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