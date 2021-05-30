«Зенит» окажется в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов после победы «Челси»
Чемпион России «Зенит» во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 окажется в третьей корзине. Это стало известно после того, как победителем главного европейского турнира нынешнего года стал «Челси».
Изначально петербургский клуб был в первой корзине, однако после побед «Вильярреала» в Лиге Европы и «Челси» в Лиге чемпионов переместился в третью корзину.
В первой корзине, помимо «Челси» и «Вильярреала», расположились чемпионы топ-6 лиг: «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг».
В третьей корзине вместе с «Зенитом» на данный момент — «Порту», «Аякс», «Лейпциг» и «Аталанта».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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