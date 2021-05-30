«Зенит» окажется в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов после победы «Челси»

Чемпион России «Зенит» во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 окажется в третьей корзине. Это стало известно после того, как победителем главного европейского турнира нынешнего года стал «Челси».

Изначально петербургский клуб был в первой корзине, однако после побед «Вильярреала» в Лиге Европы и «Челси» в Лиге чемпионов переместился в третью корзину.

В первой корзине, помимо «Челси» и «Вильярреала», расположились чемпионы топ-6 лиг: «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг».

В третьей корзине вместе с «Зенитом» на данный момент — «Порту», «Аякс», «Лейпциг» и «Аталанта».