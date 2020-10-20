Сергей Семак: «Пропустили два мяча из-за своих ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Победный мяч бельгийцы провели в добавленное ко второму тайму время.

— Тяжелый матч был, как и предполагалось, — сказал Семак. — Играли пассивно до пропущенного мяча. Создали несколько хороших моментов, могли победить но из-за наших же ошибок пропустили два мяча.

— Как вы планировали нейтрализовать соперника? Каков был план на игру?

— Соперник сегодня много моментов не создал. Пропустили из-за своих ошибок. В атаке наша атакующая линия смотрелась неубедительно до пропущенного мяча, потом неплохо действовали, но не смогли победить.

— Почему не удавалось поддерживать интенсивность?

— Не могу сказать, что не было интенсивности, нам не хватало остроты, а после пропущенного мяча стало больше обостряющих моментов. (Гоша Чернов)