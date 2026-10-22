Французский журналист: «ПСЖ» доволен Сафоновым и не будет искать нового вратаря зимой»

В «ПСЖ» довольны игрой российского голкипера Матвея Сафонова и не будут покупать нового вратаря в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи. Об этом сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон на странице в социальной сети X.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в одном из которых сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

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