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«ПСЖ» доволен Матвеем Сафоновым и не будет искать нового вратаря зимой

Французский журналист: «ПСЖ» доволен Сафоновым и не будет искать нового вратаря зимой»

Алексей Михайлов
Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

В «ПСЖ» довольны игрой российского голкипера Матвея Сафонова и не будут покупать нового вратаря в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи. Об этом сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон на странице в социальной сети X.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в одном из которых сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

Матвей Сафонов пропускает гол Ламина Ямаля в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo; (4:2) 20&nbsp;октября в&nbsp;Париже.Сафонов не сдержал Ямаля, но «ПСЖ» все равно победил. «Барса» повержена впервые в сезоне

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Матвей Сафонов
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Гильерме считает, что Сафонов может войти в топ-5 лучших вратарей мира

Матч ПСЖ — «Лион» перенесен на 26 октября из-за протестов во Франции
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 7 4 2 1 12-7 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
7
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
8
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
9
 Ланс 7 3 1 3 14-11 10
10
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
11
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
12
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
13
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
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32 тур
33 тур
34 тур
23.10 21:45 Брест – Ницца 1 : 2
24.10 21:45 Ланс – Париж - : -
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
25.10 19:15 Ренн – Страсбур - : -
25.10 19:15 Тулуза – Труа - : -
26.10 22:30 ПСЖ – Лион - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 7
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 5 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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