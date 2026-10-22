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«Бетис» выиграл все пять домашних еврокубковых матчей против клубов Нидерландов

Антон Роговский

«Бетис» одержал пятую победу в пяти домашних еврокубковых матчах с командами из Нидерландов. 21 октября испанский клуб обыграл «Фейеноорд» со счетом 1:0 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.

Согласно статистической справке УЕФА, до встречи с роттердамцами «Бетис» выиграл все четыре домашних еврокубковых матча против нидерландских соперников. Победа в Севилье увеличила серию до пяти игр.

Решающий эпизод произошел на 59-й минуте. Хозяева получили право на пенальти, который реализовал капитан Иско. Бывший полузащитник «Реала» забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. До него ни одному футболисту «Бетиса» сделать этого не удавалось.

«Фейеноорд» пытался отыграться. Анис Хадж-Мусса несколько раз обострял игру на фланге, а Дживай Зехиел не реализовал один из наиболее опасных моментов гостей, пробив выше перекладины.

«Бетис» выиграл все три матча нынешнего общего этапа и набрал девять очков. Ранее испанцы победили «Лилль» в гостях (3:2) и «Порту» дома (3:2). 4 ноября «Бетис» сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии».

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ФК Бетис
ФК Фейеноорд
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