Гильерме — о голе Батракова «Барселоне»: «Большое счастье для всей страны»

Бывший голкипер «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников Маринато Гильерме в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

— С какими эмоциями смотрели на первый гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны»?

— Я за Лешей, конечно, слежу. И это большое счастье, думаю, не только для «Локомотива», но и для всей страны. Леша очень стремился к этому и мечтал об этом. Главное, чтобы он продолжал развиваться. Идет адаптация. Надеюсь, мы увидим еще много его голов в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.

21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива», воспитанником которого является. Трансфер обошелся турецкому клубу в рекордные для железнодорожников 25 миллионов евро плюс бонусы.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max