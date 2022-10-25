Рюдигер о матче с «Лейпцигом»: «Надеюсь, Вернер покажет свои сильные качества на ЧМ. Не завтра!»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Я не выходил на контакт с игроками «Лейпцига» перед игрой. Это прекрасная команда с игроками уровня Тимо Вернера, с которым я играл еще в «Штутгарте». Мы все знаем его сильные качества. Надеюсь, он их покажет... на чемпионате мира. Не завтра!» — приводит слова Рюдигера официальный сайт УЕФА.

Матч «Лейпциг» — «Реал» пройдет 25 октября и начнется в 22.00 мск.