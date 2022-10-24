Сампаоли уверен, что «Севилья» не проиграет «Копенгагену»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли уверен, что команда не проиграет в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«У меня в голове не укладывается мысль, что «Севилья» может потерпеть поражение. Я ни на секунду не задумывался об этом. Каждый матч для нас — это финал. Эволюция команды должна дать нам возможность взлететь.

Команда очень хорошо выступила против «Реала», против «Валенсии» во втором тайме. Эволюция сопровождается результатами. Мы должны выставить свежую команду, потому что не можем играть с физически ослабленными игроками. Игра со свежими футболистами дает нам более конкурентоспособный уровень", — приводит Marca слова Сампаоли.

«Севилья» сыграет с «Копенгагеном» 25 октября. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.